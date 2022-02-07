Лукашенко назвал причину отказа Украины перевозить белорусские удобрения

09:07 07 Февраль Киев, Украина



Наиболее вероятной причиной политик считает не сам вид удобрений (хлоркалий), а их объем. 11-12 миллионов тонн – масса, которую необходимо переместить, что сделать крайне сложно из-за веса.



При этом он уточнил, что изначально Украина сама же и предложила провести соответствующие работы, однако позже отказалась. Лукашенко считает, что искусственно «их остановили». Во время интервью одному из российских телеканалов Александр Лукашенко рассказал о возможных причинах, почему украинская сторона отказалась переваливать калийные удобрения через порт в Одессе.Наиболее вероятной причиной политик считает не сам вид удобрений (хлоркалий), а их объем. 11-12 миллионов тонн – масса, которую необходимо переместить, что сделать крайне сложно из-за веса.При этом он уточнил, что изначально Украина сама же и предложила провести соответствующие работы, однако позже отказалась. Лукашенко считает, что искусственно «их остановили».



Ранее, как известно, от перевозки белорусского калия отказалась Литва, а условия перевала через Российскую Федерацию пока остаются не согласованными.