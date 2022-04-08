Лондонский морской рынок страховщиков объявил морскую территорию рф военной зоной

17:40 06 апреля Киев, Украина

Лондонский морской рынок страховщиков (London Marine Insurance Market) самый большой рынок в мире (примерно треть доли рынка страховки всех торговых судов в мире), объявил все морские воды РФ "военной зоной", это не только Черное море, но и Балтика и порты Дальнего Востока.

Что значит объявить морскую территорию "военной зоной"?



Теперь, когда судно собирается зайти на такую территорию, владелец судна обязан уведомить своего страховщика и заплатить специальную "военную премию". Такие премии доходят до 5% стоимости всего судна. Например, типовое судно стоит $30 млн и страховая премия, чтобы зайти в "военную зону», достигает $1,5 млн.



То есть чтобы оправдать такое — судно должно быть загружено чем-то супер дорогим (типа микрочипов или лекарствами).



Теперь ни одно судно, принадлежащий компаниям из богатых стран туда просто не пойдет — это нерентабельно.



Эта новость делает практически невозможной торговлю РФ с очень большой частью мира. Надо ожидать, что другие большие рынки (в первую очередь Бермуды и Швейцария) скоро последуют этому примеру.