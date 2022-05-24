Локдаун увеличит безработицу – экспертное мнение

Вторая волна локдауна ударит не только по среднему и малому бизнесу, но и по уровню безработицы. Экономические аналитики уверены, что количество безработных вырастет в несколько раз – особенно в сфере услуг.

Как прокомментировал украинский экономист Андрей Новак, на данный момент такие сферы, как торговля, общественное питание, обслуживание — больше всего пострадали от пандемии коронавируса.

В частности, сотрудники и сама отрасль постоянно сталкиваются со всевозможными ограничениями в своей работе, поэтому новый жесткий карантин может стать окончательной точкой для некоторого бизнеса и его сотрудников.

«Именно здесь наибольшие потери и наибольший рост как уровня безработицы, так и количества работников, которых отправили в вынужденный отпуск. Локдаун, запланированный на январь, конечно, эту кризисную ситуацию в сфере услуг усилит», — считает он.

Напомним, что с субботы, 19 декабря, в Украине уже действуют новые ограничения по локдауну в связи с пандемией коронавируса. Карантин продлен до 28 февраля 2021 года. Информация обо всех ограничениях по локдауну опубликована на портале Кабинета Министров.