Локализация производства поднимет ВВП Украины на 3,9%

Игорь Гужва заявил о том, что Украине может удасться повысить свой внутренний валовый продукт (ВВП) на 3,9%. Председатель правления Центра развития рыночной экономики CMD-Ukraine считает, что этому будет способствовать принятие законопроекта о локализации производства.

По его словам, в ближайшие пять лет объем публичных закупок, для которых можно применить нормы данного законопроекта, составит 150 млрд гривен.

"Если мы будем тратить эти средства на публичные закупки общественного транспорта, железнодорожного транспорта, коммунальной специальной техники и энергетического оборудования с привлечением местного производства, как предусмотрено законопроектом, мы получим рост ВВП почти на 4%, я думаю, он будет немного больше, потому что мы сейчас говорим о других важных области, которые планируют включить после принятия закона ", - сказал он.

Кроме того, эксперт прогнозирует, что принятие законопроекта позволит обеспечить в ближайшие пять лет рост перерабатывающей промышленности на 10,7%, а также увеличение поступлений в бюджет на 8,2%.

Также он подчеркнул, что в Украине уровень проникновения импорта в публичных закупках составляет 38%, тогда как в Европе и США этот показатель не превышает 7-10%.