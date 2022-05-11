Локализация производства поднимет ВВП Украины на 3,9%

17:40 09 декабря Киев, Украина

Игорь Гужва заявил о том, что Украине может удасться повысить свой внутренний валовый продукт (ВВП) на 3,9%. Председатель правления Центра развития рыночной экономики CMD-Ukraine считает, что этому будет способствовать принятие законопроекта о локализации производства.

По его словам, в ближайшие пять лет объем публичных закупок, для которых можно применить нормы данного законопроекта, составит 150 млрд гривен.

Фото: У Украины есть шанс поднять ВВП на 4% - Гужва

"Если мы будем тратить эти средства на публичные закупки общественного транспорта, железнодорожного транспорта, коммунальной специальной техники и энергетического оборудования с привлечением местного производства, как предусмотрено законопроектом, мы получим рост ВВП почти на 4%, я думаю, он будет немного больше, потому что мы сейчас говорим о других важных области, которые планируют включить после принятия закона ", - сказал он.

Кроме того, эксперт прогнозирует, что принятие законопроекта позволит обеспечить в ближайшие пять лет рост перерабатывающей промышленности на 10,7%, а также увеличение поступлений в бюджет на 8,2%.

Также он подчеркнул, что в Украине уровень проникновения импорта в публичных закупках составляет 38%, тогда как в Европе и США этот показатель не превышает 7-10%.