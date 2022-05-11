Локализация производства поднимет ВВП Украины на 3,9%

Игорь Гужва заявил о том, что Украине может удасться повысить свой внутренний валовый продукт (ВВП) на 3,9%. Председатель правления Центра развития рыночной экономики CMD-Ukraine считает, что этому будет способствовать принятие законопроекта о локализации производства.
По его словам, в ближайшие пять лет объем публичных закупок, для которых можно применить нормы данного законопроекта, составит 150 млрд гривен.
Кроме того, эксперт прогнозирует, что принятие законопроекта позволит обеспечить в ближайшие пять лет рост перерабатывающей промышленности на 10,7%, а также увеличение поступлений в бюджет на 8,2%.
Также он подчеркнул, что в Украине уровень проникновения импорта в публичных закупках составляет 38%, тогда как в Европе и США этот показатель не превышает 7-10%.
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