Логистический гуманитарный хаб открылся на Закарпатье

На базе завода Еврокар запустился центр по доставке гуманитарных грузов, принимающий помощь от стран Евросоюза для Украины, воюющей с войсками российского оккупанта.
Об этом сообщили в Мининфраструктуры.
Власти Закарпатской области совместно с Укрзализныцей организуют ритмическую и бесперебойную работу хаба, который будет доставлять гуманитарные грузов в наиболее пострадавшие территории страны — Киев, Харьков, Днепр, Запорожье и Одессу.
Локация хаба позволяет получать и отправлять грузы по железной дороге, поскольку имеет подъездную колею двух видов — европейского образца (1435) и украинского (1520). Первый гуманитарный груз по железной дороге из хаба отправился в Харьков.
Приоритетными типами грузов медикаменты, средства гигиены, продукты питания длительного хранения, одежда, бутилированная вода, детские продукты (еда, подгузники и т.д.), спальные мешки и карематы.
Просьба предоставлять грузы целыми упаковками, желательно на поддонах.
Контактный телефон: +380 50 96 12 607
Еврокар – официальный производитель авто Škoda в Украине, это один из крупнейших производителей легковых авто в Украине, расположенный в пгт Соломоново, расстояние от границы с Венгрией 1,5 км, со Словакией – 2 км. Вместе с индустриальным парком "Соломоново" предприятие составляет Закарпатский автомобильный кластер.
Власти Закарпатской области совместно с Укрзализныцей организуют ритмическую и бесперебойную работу хаба, который будет доставлять гуманитарные грузов в наиболее пострадавшие территории страны — Киев, Харьков, Днепр, Запорожье и Одессу.
Локация хаба позволяет получать и отправлять грузы по железной дороге, поскольку имеет подъездную колею двух видов — европейского образца (1435) и украинского (1520). Первый гуманитарный груз по железной дороге из хаба отправился в Харьков.
Приоритетными типами грузов медикаменты, средства гигиены, продукты питания длительного хранения, одежда, бутилированная вода, детские продукты (еда, подгузники и т.д.), спальные мешки и карематы.
Просьба предоставлять грузы целыми упаковками, желательно на поддонах.
Контактный телефон: +380 50 96 12 607
Еврокар – официальный производитель авто Škoda в Украине, это один из крупнейших производителей легковых авто в Украине, расположенный в пгт Соломоново, расстояние от границы с Венгрией 1,5 км, со Словакией – 2 км. Вместе с индустриальным парком "Соломоново" предприятие составляет Закарпатский автомобильный кластер.
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