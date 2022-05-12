Лишь 1% украинцев считают себя представителями среднего класса

17:28 09 августа Киев, Украина

Согласно данным Госстата , в Украине лишь 1% граждан считают себя "средним классом", в то время как 67% относят себя к категории бедных.

Такие данные приводятся в отчете "Самооценка домохозяйствами уровня своих доходов" за 2020 год.

"К представителям среднего класса причисляют себя только 1% домохозяйств, к небедным, но еще не среднего класса – 31,9%, к бедным – 67,1%", - говорится в отчете.

При этом, в графе для тех, кто причисляет себя к состоятельным, стоит прочерк.



Оценивая уровень своих доходов за прошлый год, 11,8% украинцев ответили, что доходов было достаточно и удается делать сбережения, 48,4% – достаточно, но сбережений не делали, 36,6% – постоянно отказывали себе в самом необходимом, кроме питания.



Еще 3,2% украинцам не удалось обеспечить даже достаточное питание.



Отвечая на вопрос об уровне доходов, который бы позволил считать себя представителем среднего класса, большинство (более 70%) граждан назвали цифру более 22 тыс. гривен в месяц, еще 15% считают достаточной сумму 18-20 тыс. гривен.



Для того чтобы не чувствовать себя бедными, большинство украинцев считают достаточной сумму около 10 тысяч гривен.