Лицензия на игорный бизнес: цена 2021

Украинские власти после легализации игорного бизнеса сделали большие ставки на этот вариант пополнения бюджета. Согласно плану госбюджета, в 2021 году украинская казна пополнится на 7,4 млрд гривен. Журналисты MYC решили узнать подробнее – сколько стоит лицензия в этом году и откуда Украина планирует получать деньги.

В этом году получить лицензию на букмекерскую деятельность уже успела компания «Париматч». Лицензия выдана сроком на пять лет, а ее стоимость составляет 180 млн грн. Также Комиссия по регулированию азартных игр выдала 4 лицензии на работу онлайн-казино. Их получили «Париматч», «Спейсикс» (Cosmolot), «Геймдев» и «Ферст элемент». Все лицензии рассчитаны на пять лет и стоят по 39 млн грн.

Стоимость лицензии на азартные игры зависит от размера минимальной зарплаты, установленной на 1 января года, в котором она выдается. Средства за него уплачиваются ежегодно равными частями.

По состоянию на 1 января 2021 минимальная зарплата в Украине - 6 тыс. грн. Дороже будет стоить лицензия на проведение азартных игр в казино Киева - 360 млн грн.

180 млн грн стоит лицензия на азартные игры в казино в других городах, лицензия на букмекерскую деятельность в пунктах и интернете. За проведение азартных игр в залах игровых автоматов нужно заплатить 45 млн грн, за азартные игры в онлайн-казино - 39 млн грн.

Дешевле поставить игровой автомат - в год нужно платить только 36 тыс. грн.