Летишь за границу - Плати

16:54 19 мая Киев, Украина

ВР в первом чтении приняла закоонопроект, предусматривающий взимание сбора за каждого пассажира, улетающего из аэропорта Украины





/>Верховная рада приняла за основу в первом чтении законопроект №2424 "О внесении изменений в Воздушный кодекс Украины об усовершенствовании механизма взимания государственных сборов за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, отправленного или прибывшего в аэропорт Украины". За документ проголосовали 237 нардепов.





Суть закона

Документом предлагается определить на законодательном уровне особенностей взимания государственной пошлины за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, отправленного или прибывшего в аэропорт Украины.



В пояснительной записке отмечается, что законопроект соответствует международной практике, в том числе опыта ведущих государств мира (Испания, Великобритания, Франция, Германия, Австрия, США, Китай, Австралия, Узбекистан и др.), и учитывает политику Международной организации гражданской авиации (ICAO) по вопросу налогообложения в сфере международного воздушного транспорта.



Законопроектом предусмотрено:



- закрепление в терминологическом аппарате (статья 1 Воздушного кодекса Украины) понятие "государственная пошлина с субъекта авиационной деятельности"; За принятие соответствующего законопроекта №2424 за основу проголосовали 237 нардеповприняла за основу в первом чтении законопроект №2424 "О внесении изменений в Воздушный кодекс Украины об усовершенствовании механизма взимания государственных сборов за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, отправленного или прибывшего в аэропорт Украины". За документ проголосовали 237 нардепов.Суть законаДокументом предлагается определить на законодательном уровне особенностей взимания государственной пошлины за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, отправленного или прибывшего в аэропорт Украины.В пояснительной записке отмечается, что законопроект соответствует международной практике, в том числе опыта ведущих государств мира (Испания, Великобритания, Франция, Германия, Австрия, США, Китай, Австралия, Узбекистан и др.), и учитывает политику Международной организации гражданской авиации (ICAO) по вопросу налогообложения в сфере международного воздушного транспорта.Законопроектом предусмотрено:- закрепление в терминологическом аппарате (статья 1 Воздушного кодекса Украины) понятие "государственная пошлина с субъекта авиационной деятельности";

- дополнение Воздушного кодекса статьей 121, которой определяются особенности взимания государственной пошлины за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, отправленного или прибывшего в аэропорт Украины;

- установление ответственности за нарушение порядка или сроков уплаты государственных сборов из субъектов авиационной деятельности, определенных этим кодексом.

Размеры ставок сбора

Предлагается установить ставку государственного авиационного сбора за каждого пассажира, который будет летать в пределах Украины, в размере 0,5 доллара, на международных рейсах - 2 доллара.



За каждую тонну груза в пределах Украины - 2,5 доллара, а в случае осуществления международных перевозок из/в Украину - 10 долларов.



Однако сбор не будет сниматься в случае перевозки высших должностных лиц и официальных делегаций государств; перевозки гуманитарной помощи из/в Украину в соответствии с актами Кабинета министров; а также в случае полетов, связанных с обеспечением проведения работ по ликвидации последствий стихийного бедствия, авиационных и других событий, санитарных авиарейсов (в том числе перевозок тела (останков, праха) умершего).



Также сбор предлагается не взимать в случае перевозок пассажиров, относящихся к категории лиц, которые освобождаются от уплаты сборов в соответствии с законом; при перевозке детей в возрасте до двух лет; при перевозке транзитных пассажиров; пассажиров с сервисными билетами и в случае перевозки менее 10 пассажиров одним нерегулярным рейсом.



Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Украина откроет авиационное сообщение со странами Европейского союза с 15 июня. Однако, такое возможно при условии, если ситуация с коронавирусом не будет ухудшаться.





