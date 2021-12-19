Лесному фонду Украины с начала года нанесен ущерб на 470 миллионов, – Госэкоинспеция

Лесному фонду Украины с начала года нанесен ущерб на 470 миллионов гривен.
Об этом говорится в последнем отчете Госэкоинспекции.
Специалисты Госэкоинспекции за одиннадцать месяцев 2021 составили почти шесть тысяч протоколов за нарушение природоохранного законодательства. По результатам государственного контроля наибольшая сумма ущерба в 250 миллионов гривен нанесена лесному фонду в Винницкой области.
Среди наиболее распространенных нарушений – рубка деревьев без оценки влияния на окружающую среду, повреждение и уничтожение лесных культур и молодняка. С начала года Госэкоинспекция передала стражам порядка 500 дел о нарушении природоохранного законодательства в части лесов и растительного мира.
Напомним, в Государственной экологической инспекции озвучили сумму убытков, которые понесла Украина от незаконной рубки лесов. По словам главы ГЭИ Андрея Малеваного, в январе-сентябре текущего года нанесен ущерб на 375 миллионов гривен.
Отметим, Государственное агентство лесных ресурсов в период с 1 августа по 30 сентября 2021 года реализовало 1,37 млн кубометров необработанной древесины на более 4 млрд грн.
Специалисты Госэкоинспекции за одиннадцать месяцев 2021 составили почти шесть тысяч протоколов за нарушение природоохранного законодательства. По результатам государственного контроля наибольшая сумма ущерба в 250 миллионов гривен нанесена лесному фонду в Винницкой области.
Среди наиболее распространенных нарушений – рубка деревьев без оценки влияния на окружающую среду, повреждение и уничтожение лесных культур и молодняка. С начала года Госэкоинспекция передала стражам порядка 500 дел о нарушении природоохранного законодательства в части лесов и растительного мира.
Напомним, в Государственной экологической инспекции озвучили сумму убытков, которые понесла Украина от незаконной рубки лесов. По словам главы ГЭИ Андрея Малеваного, в январе-сентябре текущего года нанесен ущерб на 375 миллионов гривен.
Отметим, Государственное агентство лесных ресурсов в период с 1 августа по 30 сентября 2021 года реализовало 1,37 млн кубометров необработанной древесины на более 4 млрд грн.
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