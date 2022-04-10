Лазебная о повышении пенсий для инвалидов-ликвидаторов аварии на ЧАЭС - подробности

18:00 12 июля Киев, Украина

Министр социальной политики Марина Лазебная в своем интервью для СМИ рассказала о повышении пенсии. Украинское правительство планирует повышение выплат для инвалидов с 1 января 2022 года. Свыше 30 тысяч украинцев, имеющих инвалидность в следствии ликвидации аварии на ЧАЭС смогут получить на 40% больше.

«29 июня был принят в целом правительственный законопроект № 4555 о повышении уровня пенсионного обеспечения участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и лиц, пострадавших от этой катастрофы. Это позволит с 1 января 2022 для более 30 000 человек с инвалидностью из числа ликвидаторов аварии на ЧАЭС повысить пенсии в среднем на 40%», - сказала Лазебная.

По ее словам, в следующем году также планируется наработки решение о дополнительной пенсии за вред, причиненный здоровью, которого ждут 700 тысяч человек.

«Три алгоритмы повышения пенсий (в связи с повышениями размеров минимальной заработной платы и прожиточного минимума, индексацией) сохранятся в 2022 году», - заверила министр соцполитики.

По ее словам, правительство привлекает средства госбюджета прежде всего для продолжения выполнения инициированной Президентом социальной программы для людей пожилого возраста.