Лазебная о повышении пенсий для инвалидов-ликвидаторов аварии на ЧАЭС - подробности
18:00 12 июля Киев, Украина
Министр социальной политики Марина Лазебная в своем интервью для СМИ рассказала о повышении пенсии. Украинское правительство планирует повышение выплат для инвалидов с 1 января 2022 года. Свыше 30 тысяч украинцев, имеющих инвалидность в следствии ликвидации аварии на ЧАЭС смогут получить на 40% больше.
«29 июня был принят в целом правительственный законопроект № 4555 о повышении уровня пенсионного обеспечения участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и лиц, пострадавших от этой катастрофы. Это позволит с 1 января 2022 для более 30 000 человек с инвалидностью из числа ликвидаторов аварии на ЧАЭС повысить пенсии в среднем на 40%», - сказала Лазебная.
По ее словам, в следующем году также планируется наработки решение о дополнительной пенсии за вред, причиненный здоровью, которого ждут 700 тысяч человек.
«Три алгоритмы повышения пенсий (в связи с повышениями размеров минимальной заработной платы и прожиточного минимума, индексацией) сохранятся в 2022 году», - заверила министр соцполитики.
По ее словам, правительство привлекает средства госбюджета прежде всего для продолжения выполнения инициированной Президентом социальной программы для людей пожилого возраста.
«А именно будет профинансирована из государственного бюджета адресная помощь для повышения пенсий для 2 миллионов 400 000 пенсионеров 75 лет. Начиная со следующего года, ежемесячные выплаты (400 гривен для лиц от 75 до 80 лет и 500 гривен для лиц 80 лет) будут с 1 марта проиндексированы, а затем увеличены», - сказала Лазебная.
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