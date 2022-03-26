Курсы валют: после трех дней выходных гривна укрепилась

Согласно официальному курсу Нацбанка, гривна в отношении доллара и евро укрепилась на 6 и 5 копеек соответственно.
Официальный курс гривны к доллару на 29 июня установлен на таком уровне: 27,3964 гривен за 1 доллар (- 0,0625 грн). При этом курс доллара на 25 июня составлял: 27,4589 гривен за 1 доллар.
Курс евро установлен на отметке 32,74 гривен за евро. Это на пять копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Официальный курс евро на 29 июня установлен на таком уровне: 32,7401 гривен за евро (-0,0527 грн). При этом курс евро на 25 июня составлял 32,7928 гривен за евро.
Официальный курс гривны к доллару на 29 июня установлен на таком уровне: 27,3964 гривен за 1 доллар (- 0,0625 грн). При этом курс доллара на 25 июня составлял: 27,4589 гривен за 1 доллар.
Курс евро установлен на отметке 32,74 гривен за евро. Это на пять копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Официальный курс евро на 29 июня установлен на таком уровне: 32,7401 гривен за евро (-0,0527 грн). При этом курс евро на 25 июня составлял 32,7928 гривен за евро.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии