Курсы валют от НБУ: гривна уверенно растет к доллару

14:17 04 декабря Киев, Украина

На украинском валютном рынке праздник гривны – наметился рост национальной валюты как к доллару. Как стало известно, согласно данных Национального банка Украины, на сегодня, 4 декабря, официально гривна возросла более чем на 13 копеек по отношению к доллару, но понизилась почти на 9 копеек к евро.

Таким образом, официальный курс гривны к доллару вырос второй день подряд после затяжного снижения. За это время доллар приблизился к максимуму с начала года. Что касается евро, то его курс снова вырос до максимума почти за три года. Выше курс был 6 февраля 2018 года – 34,51 гривен за доллар.

Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2830,38 гривен (-0,1329 грн).

– 100 евро – 3440,47 гривен (+0,0887 грн).

На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже упал на 4 копейки – до 28,28 гривен за доллар, курс в покупке упал на 5 копеек – до 28,25 гривен за доллар. Курс евро в продаже подрос на 18 копеек – 34,38 гривен за евро.

Ранее в четверг стало известно, что курс доллара упал до двухлетнего минимума к другим основным мировым валютам. Это произошло на оптимизме по поводу переговоров о стимулировании экономики США, ставок на успешное внедрение вакцин против COVID-19 и восстановлении экономики Китая.