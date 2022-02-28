Курс валют перестал стремительно расти, но повышается

15:24 05 Октябрь Киев, Украина

Темпы роста доллара снизились, хотя эксперты отмечают, что курс относительно гривны все равно растет.

Торги на межбанковском валютном рынке открылись в понедельник 28 сентября на отметке 28,25/28,32 гривен (соответственно, «бид»/«оффер»). Активные выплаты возмещения НДС экспортерам в последние дни сентября привели к снижению предложения валюты, а то, что выставлялось на продажу, банки стремились продать как можно дороже.

В понедельник Национальный банк предпринял попытку остановить рост, объявив о готовности продавать валюту по цене 28,33 гривен, но по факту не продал в этот день ни одного доллара. Второй раз регулятор появился на рынке в четверг 1 октября, когда начали проявлять повышенную активность фирмы-нерезиденты. Они конвертировали гривну, полученную от выплаты дивидендов, а также продажи и погашения ОВГЗ.

На этот раз обойтись только «вербальными» интервенциями не вышло: Национальный банк продал по цене 28,35 гривен порядка 40-50 млн.долларов. Впрочем, это лишь затормозило рост, и в пятницу он продолжился. Закрыли неделю на уровне 28,365/28,38 гривен – на 7,5 копеек на позиции «бид» и на 6,5 копеек на позиции «оффер» выше, чем неделей ранее.

Наличный доллар на прошлой неделе прибавил в цене еще 10 копеек. Утром понедельника 28 сентября доллар на киевских оптах продавали по 28,32-28,33 гривен. Минимальная цена за неделю была зафиксирована вечером среды 30 сентября и утром четверга 1 октября: можно было найти доллар по 28,31 и даже по 28,30 гривен. Затем рост продолжился, и к вечеру пятницы 2 октября его цена поднялась до 28,42-28,43 гривен. Операторы наличного валютного рынка сообщают о стабильном спросе со стороны населения.