Курс валют НБУ на 31 августа

19:42 28 Август Киев, Украина

Гривна продолжает терять свои позиции, так, в последний день лета 31 августа, курс гривны к доллару составит 27,48 грн за доллар, курс евро зафиксирован на отметке 32,73 грн за евро.



Официальный курс доллара за последний банковский день вырос на 2 копейки – сегодня курс доллара был на уровне 27,46 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подорожал на 30 копеек – по состоянию на 28 августа курс был установлен на уровне 32,43 грн за евро.



Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 31 августа. Стоимость золота установлена на уровне 53 919,81 грн за унцию, что на 641,2 грн больше, чем днем ранее. Курс серебра установлен на уровне 758,77 грн за унцию – на 11,35 грн больше, чем на 28 августа. Стоимость платины в понедельник будет на уровне 25 900,98 грн за унцию, что на 280,5 грн больше, чем сегодня.



Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер пятницы составляет 11 454,8 долл.