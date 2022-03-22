Курс валют на межбанке вечером 2 июля

18:01 02 июля Киев, Украина

К закрытию межбанка валюты продолжили рост: евро прибавил 10 копеек на покупке и 9 копеек на продаже, доллар вырос на 5 копеек на обеих операциях.

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,3400−27,3600 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 32,3486−32,3723 грн/евро, торги по рублю — 0,3712−0,3716 грн/рубль.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,22−27,44 гривны. Евро покупают по 32,20 гривны, продают по 32,55 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,20−27,33 гривны, евро — 32,22−32,40 гривны.