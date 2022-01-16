Курс валют – доллар до конца недели поднимется до 28 гривен

07:38 11 Сентябрь Киев, Украина

Мировые и украинские эксперты прогнозируют падение курса гривны относительно валюты. Уже к концу этой недели на наличном рынке курс может превысить цифру в 28 грн за доллар.

«На наличном рынке гривна до конца этой недели может превысить отметку в 28 гривен за доллар. Но пройти этот уровень и закрепиться выше будет достаточно сложно, учитывая макроэкономическую ситуацию на украинском рынке», - прогнозирует Максим Пархоменко.

Сейчас на курс валют в Украине влияет предвыборная кампания.

Однако к концу года курс валют не слишком изменится. В дальнейшем он будет колебаться в пределах 27-28 грн / долл., сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Курс в нынешнем году будет стабильным. Он будет колебаться в пределах 27-28 грн, так, как сейчас и есть. Мы не видим причин для резкого изменения курса в одну или в другую сторону. Сейчас одна из самых ситуаций и с золотовалютными резервами, с ликвидностью банков. Мы фактически более чем на два миллиарда сократили государственный долг с начала года. Поэтому все у нас с курсом будет в порядке, уверяю вас», - заявил премьер-министр.