Курс НБУ на 24 июня: евро стремительно растет

Евро продолжает ускоренный рост, сегодня еще быстрее чем вчера - плюс 14 копеек, а вот доллар немного упал - он подешевел на 3 копейки.
Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.
Курс валют на четверг, 24 июня:
100 долларов США - 27,27 грн (накануне - 27,30 за доллар)
100 евро - 32,60 грн (накануне 32,46 за евро)
Курс валют на четверг, 24 июня:
100 долларов США - 27,27 грн (накануне - 27,30 за доллар)
100 евро - 32,60 грн (накануне 32,46 за евро)
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии