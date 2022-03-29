Курс гривны в ноябре – прогноз аналитиков

Курс гривны в ноябре может быть стабильным благодаря нескольким факторам. Среди них, снижение стоимости нефти и увеличения валютной выручки аграриев. Согласно аналитике экспертов цена за доллар в ноябре будет колебаться 27,9-29 гривен, евро чуть больше – 32,6-34 гривны.

«При сохранении политики невмешательства регулятора нынешний тренд на снижение гривны в октябре уже замедлился по сравнению с сентябрем и может вскоре окончательно выдохнуться по мере активизации экспорта аграрной продукции и увеличение валютной выручки аграриев. В пользу гривны может пойти и снижение цен на нефть, если оно будет продолжено. Это приведет к удешевлению импортируемых энергоносителей. В начале ноября нефть уже снизилась до уровней конца мая. Доллар в течение месяца будет торговаться в диапазоне 27,9-29,0 грн, евро - в диапазоне 32,6-34,0 грн», - отметил старший аналитик компании «Альпари» Иосуб.

По его словам, курс евро чуть менее предсказуем, и может выйти за указанные рамки в случае сильных колебаний валютной пары EUR / USD на мировом рынке.

«Снижение гривны в последнее время связано в первую очередь с увеличением спроса на валюту в связи с постепенным восстановлением деловой активности и ростом спроса со стороны импортеров. Можно обратить внимание, что по сравнению с сентябрем снижение гривны замедлился. Тогда доллар подорожал на 3,0%, а евро - на 1,2%», - сказал эксперт.

Гривна показала в октябре не самый слабый результат относительно доллара. Слабее гривны оказался киргизский сом (-2,7% за месяц), армянский драм (-1,1%) и казахский тенге (-0,7%). Если говорить о динамике с начала года, гривна снизилась к доллару на 16,7%. По этому показателю ее «опережают» российский рубль (-22,0%) и белорусский рубль (-20,2%).