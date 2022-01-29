Курс гривны относительно доллара на 2020-2023 года

13:09 14 Сентябрь Киев, Украина

Мировые эксперты составили свое мнение о курсе гривны касательно одной из самых стабильных мировых валют – доллара. Рейтинговое агентство сделала макропрогноз исходя из показателей экономики и ряда других цифр.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings обновило прогноз курса гривны к доллару на 2020-2023 годы. Ожидается постепенная девальвация. Об этом говорится в сообщении агентства.

Как отмечается в сообщении, центральный банк вмешивается, чтобы избежать чрезмерной волатильности и увеличить резервы. Пока что в 2020 году НБУ совершил чистую покупку валюты на сумму 1,2 млрд долларов, несмотря на некоторые продажи в марте и июле для стабилизации гривны. Валютные резервы НБУ увеличиваются с 2015 года за счет займов и прямых покупок иностранной валюты. Валютные резервы на конец августа составляли 29 млрд долларов.

Согласно прогнозу, обменный курс на конец года составит: