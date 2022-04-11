Курс гривны на 16-17 ноября 2020 года

Национальный банк Украины на вторник, 17 ноября, установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 28,11 грн / долл., то есть гривна укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривны к евро на вторник установлен на уровне 33,24 грн / евро, то есть гривна ослабла к евро на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс

Нацбанк на 16 ноября, установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD-28,11 (16 ноября-28,12)

100 EUR - 33,24 (16 ноября-33,21)

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины до 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 28,11 / 28,13 грн / долл., евро - на уровне 33,25 / 33,27 грн / евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на понедельник, 16 ноября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,12 грн / долл., то есть гривна укрепилась на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем.