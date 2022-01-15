Курс гривны к евро укрепился на 7 копеек. Курс валют

17:45 04 Сентябрь Киев, Украина

По состоянию на 4 сентября 2020 года официальный курс гривны вырос с 32,7996 грн за евро до 32,7319 грн за евро. При этом по отношению к доллару курс Нацбанка ослаб на 5 копеек.

Официальный курс гривны к доллару НБУ ослабил до 27,6908 грн/долл. по сравнению с 27,6428 грн/долл. днем ранее.

На межбанковском рынке в течение торговой сессии в четверг, 4 сентября, котировки доллара в покупке оставались неизменными на уровне 27,68 грн., в продаже снизились с 27,705 грн до 27,70 грн.

Котировки евро выросли в покупке с 32,6679 грн до 32,7897 грн, в продаже - с 32,6974 грн до 32,8106 грн.

Котировки по российскому рублю повысились с 0,3658 грн до 0,3689 грн в покупке и с 0,3664 до 0,3693 грн в продаже.