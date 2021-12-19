Курс гривны к доллару: 2021-2026

Международный валютный фонд опубликовал обзор в издательстве «Перспективы мировой экономики». Цель обзора – прогноз позиции доллара относительно гривны в мировой экономике. Прогноз включает в себя информацию на период 2021-2026 год.

По сравнению с прошлым прогнозом, опубликованным в октябре 2020 года, новый прогноз улучшен. Согласно данным МВФ, ожидается следующий среднегодовой курс гривны:

2021 - 27,98 грн / доллар (ранее 28,12 грн / доллар)

2022 - 27,61 грн / доллар (ранее 27,96 грн / доллар)

2023 - 27,59 грн / доллар (ранее 28,10 грн / доллар)

2024 - 27,75 грн / доллар (ранее 28,10 грн / доллар)

2025 - 27,75 грн / доллар (ранее 28,10 грн / доллар)

2026 - 27,75 грн / доллар.

Напомним, согласно прогнозам банкиров, во втором квартале 2021, то есть в ближайшие три месяца, национальная валюта может резко укрепиться - до 27 грн / долл, благодаря активной продаже иностранной валюты прежде всего аграриями.