Курс европейской валюты опустился до самого низкого уровня за 20 лет

11:41 05 сентября Киев, Украина

Европейская валюта с начала 2022 года продолжила ослабевать по отношению к доллару.

Об этом сообщает Le Figaro.



В понедельник, 5 сентября, евро стоил менее 0,99 доллара, поскольку европейская валюта пострадала от неопределенности европейской экономики после объявления в пятницу о полной остановке газопровода "Северный поток-1" российским "Газпромом".



Евро упал на 0,71% до 0,9883 доллара в понедельник около 5:45 утра по Гринвичу, что является самым низким показателем с декабря 2002 года.



С начала года европейская валюта продолжала ослабевать по отношению к доллару.