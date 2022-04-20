Курс доллара в Украине - прогноз эксперта

15:52 22 ноября Киев, Украина

Самый неблагодарный прогноз – это прогноз погоды и прогноз курса валют. И все же, своим прогнозом на валютном рынке Украины поделился старший аналитик Альпари Вадим Иосуб. По расчетам эксперта, на следующей неделе будет продолжаться умеренный рост курса доллара к гривне. Наличный доллар в банках может торговаться на уровне 28,4/28,6 гривен, а на межбанке – около 28,5 гривен.

По его словам, за минувшую неделю курс доллара к гривне умеренно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,2-0,8%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 28,20 до 28,26 грн (+0,2%). Спрос/предложение доллара на межбанке за это же время выросли с 28,11/28,13 до 28,33/28,34 (+0,8%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 28,12/28,34 до 28,27/28,50 (+0,5%/+0,6%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,8%.

Дальнейшая ситуация на валютном рынке зависит от продолжения сотрудничества Украины с МВФ.

"Похоже, до конца года Украине придется забыть не только о транше МВФ, но даже о символическом визите миссии фонда в страну. В бюджете возникает дыра, которую непонятно, каким образом можно закрыть", – сказал Иосуб.

По его словам, перед правительством возникает несколько вариантов действий, но среди них нет хорошего.

"Правильным вариантом было бы оперативное внедрение антикоррупционных реформ, включая реформу судебной системы и вопрос с электронными декларациями, это бы способствовало возобновлению сотрудничества с МВФ. Но хватит ли на это политической воли – вопрос открытый", – констатировал аналитик.

Напомним, на понедельник, 23 ноября, НБУ понизил курс гривны почти на 10 копеек по отношению к доллару и более чем на 19 копеек к евро.

Также стало известно, что Нацбанк отказался от валютных интервенций на межбанке вторую неделю подряд. В течение 16-20 ноября регулятор не проводил интервенций по покупке валюты на межбанковском рынке и не продавал валюту.