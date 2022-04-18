Культуру и спорт будут финансировать меньше

Дмитрий Разумков заявил о решении Верховной Рады сократить статью финансирования для культуры и спорта. Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики смог прокомментировать решение парламента.

Он отметил, что решение сократить расходы Министерства культуры и информационной политики Украины принято из-за того, что его финансирование в настоящее время не является приоритетным для Украины.

"В период кризиса мы должны дать возможность людям что-то есть, а не смотреть сериалы", - заявил он.

Также чиновник упомянул проблему коронавируса и проблема того, что сейчас правительства уже не хватает бюджетных средств на лечение украинцев. Он заявил, что в текущей ситуации страна и правительство должны следовать правильной внутренней политике.

Напомним, что в Министерстве здравоохранения Украины заявили о нехватке денег для лечения больных коронавирус. Чиновница отметила, что в связи с текущей проблемой МЗ подал соответствующее постановление об увеличении финансирования для Национальной службы здоровья на рассмотрение Кабмина.