Куда уходят деньги, выделенные на строительство аэропорта в Днепре

Новости Днепра: На своей странице в Facebook мэр Днепра Борис Филатов обвиняет Министерство инфраструктуры в сокращении бюджета, выделенного на строительство аэропорта. В подтверждение своих слов он опубликовал соответствующие документы. Более того, Филатов утверждает, что изъятые из бюджета деньги пойдут на организацию контроля безопасности транспорта, а также на зарплаты сотрудникам министерства.

По его словам, с бюджета, выделенного на строительство аэропорта в Днепре, могут снять 100 миллионов гривен.

"Последние пять лет я системно, и каждый день, отстраиваю права территориальной громады Днепра в вопросе строительства нового аэропорта. И перед предыдущим президентом и перед нынешним. Перед всеми премьерами, которые были в этой стране", - пишет Филатов.

Стоит отметить, что министр инфраструктуры Владислав Криклий опровергает эту информацию, заявляя, что строительство международного аэропорта в Днепре начнется, как и отмечалось, уже в этом году.

"В государственном бюджете на 2020 год предусмотрено 100 млн грн на проектирование и модернизацию аэропорта. Информация, что их забрали - фейк. Кроме этого, за счет средств 2019 направлено еще 200 млн грн для реализации проекта. То есть вместе 300 млн грн", - заявил министр.

Напомним, международный аэропорт "Днепропетровск" в прошлом году отметил свое 75-летие, степень конструктивного износа его зданий достигает 50%, последняя реконструкция ВПП проводилась около 30 лет назад.

В конце ноября 2019 года в Днепропетровской ОГА объявили, что новый аэродром международного аэропорта начнут строить летом 2020 года, и показали проект.

Сообщалось, что аэропорт будет оборудован новейшими системами навигации, метеорологическим и светосигнальным оборудованием. Новый международный терминал и VIP-терминал в едином комплексе получат высокую пропускную способность - порядка 3 млн путешественников в год.