Куда уходят деньги, выделенные на строительство аэропорта в Днепре

Новости Днепра: На своей странице в Facebook мэр Днепра Борис Филатов обвиняет Министерство инфраструктуры в сокращении бюджета, выделенного на строительство аэропорта. В подтверждение своих слов он опубликовал соответствующие документы. Более того, Филатов утверждает, что изъятые из бюджета деньги пойдут на организацию контроля безопасности транспорта, а также на зарплаты сотрудникам министерства.
По его словам, с бюджета, выделенного на строительство аэропорта в Днепре, могут снять 100 миллионов гривен.
Стоит отметить, что министр инфраструктуры Владислав Криклий опровергает эту информацию, заявляя, что строительство международного аэропорта в Днепре начнется, как и отмечалось, уже в этом году.
Напомним, международный аэропорт "Днепропетровск" в прошлом году отметил свое 75-летие, степень конструктивного износа его зданий достигает 50%, последняя реконструкция ВПП проводилась около 30 лет назад.
В конце ноября 2019 года в Днепропетровской ОГА объявили, что новый аэродром международного аэропорта начнут строить летом 2020 года, и показали проект.
Сообщалось, что аэропорт будет оборудован новейшими системами навигации, метеорологическим и светосигнальным оборудованием. Новый международный терминал и VIP-терминал в едином комплексе получат высокую пропускную способность - порядка 3 млн путешественников в год.
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