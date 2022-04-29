Кубраков опроверг заявление о платных дорогах

18:37 28 июля Киев, Украина

Накануне заместитель министра инфраструктуры Анна Юрченко сделала заявление , что в Украине построят шесть платных автодорог, глава Мининфраструктуры Александр Кубраков опроверг эту информацию.

Проект о строительстве шести дорог предусматривает государственно-частное партнерство, а не концессию, поэтому с водителей плата взыматься не будет.

"Объясню, почему эта информация не соответствует действительности, и что происходит на самом деле", - написал Кубраков в Facebook.

Он пояснил, что проекты государственно-частного партнерства - это формат "оплаты частями" инвестору от государства, без платы за проезд.

"В октябре 2020 Министерство инфраструктуры, Укравтодор, Всемирный банк и Международная финансовая корпорация в Украине презентовали первую программу государственно-частного партнерства в дорожной отрасли. Речь идет о 6 участков дорог общей протяженностью 1500 км, которые были отобраны для потенциальных пилотных проектов ГЧП: Харьков - Днепр - Запорожье (M-29, M-04, M-18,

Борисполь - Полтава (М-03),

Херсон - Николаев (М-14),

Киев - Житомир - Ровно (М-06),

Ягодин - Ковель - Луцк (М-07, М-19),

Днепр-Кривой Рог - Николаев (M-04 H11). В рамках этого проекта плата за проезд взыматься не будет", - заверил Кубраков.

По его словам, взносы инвестора в рамках такой стройки будут компенсироваться из государственных средств, а не из кармана водителей.

"То есть, фактически, речь идет о своеобразном формате оплаты частями, который в мире больше известен как "availability payments" или "плата за доступность". В чем выгода для инвестора? Кроме выплат за проделанную работу, он также получает на следующие 20-25 лет контракт на содержание обновленной участка. Такой формат сотрудничества помогает государству ускорить процесс обновления и качественного содержания дорог, а инвестору - гарантировать прибыли в долгосрочной перспективе", - объясняет Кубраков

Также он рассказал, что сейчас на этапе разработки находятся два потенциальных концессионные проекта: строительство дороги Стрый-Мукачево и строительство дороги Краковец-Броды-Ровно.



Министр также отметил, что предельная стоимость снятия платы за проезд определена исключительно для концессионных проектов.



Кроме того, Кубраков добавил, что дороги Большого строительства никогда не будут платными.