Кто в Украине получает самые большие зарплаты – рейтинг менеджеров украинских компаний

Украинцам стал доступен рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей украинских компаний. Согласно результатам 2021 года было проанализировано выплаты в 300 крупнейших компаниях Украины. Речь идет не о собственниках бизнеса, а об руководителях и менеджерах.

Зарплата ТОПа обычно состоит из базовой части и вознаграждения. В оценке использовали данные о чистой зарплате, которые предоставили крупнейшие HR-агентства Украины, названия которых по их просьбе не раскрываются. Важно и то, что оценивали доходы наемных менеджеров, а не собственников компаний.

Лидерами рейтинга уже третий год подряд оказались главы компаний Рината Ахметова: ДТЭК — Максим Тимченко и «Метинвест» — Юрий Рыженков с ежемесячными ставками порядка $60 тыс. Но с учетом бонусов, компенсаций и других выплат итоговая сумма может быть намного больше. В первую пятерку также попали Джеймс Норт из Ferrexpo с ежемесячным доходом $50 тыс., Игорь Гуцал из «Оптима-Фарм» – $40 тыс. и Олег Гез из «Укрнафты» – $40 тыс.

Зарплаты значительного числа участников рейтинга находятся в пределах $20 – 30 тыс. в месяц. Замыкает рейтинг генеральный директор «Ашан Ритейл Украина» Виктория Луценко с зарплатой $10 тыс. в месяц.