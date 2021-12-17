Кто не сможет получить карантинные деньги - список

В Украине продолжается реализация плана по выплате материальной помощи украинцам, деятельность которых подпадает под ограничения, связанные с противоэпидемическими мероприятиями. Постановление от 7 апреля 2021 № 328 утвердило список тех, кто попадает и не попадает в список получающих помощь от государства.

Помощь предоставляется наемным работникам предприятия или ФЛП, основной вид экономической деятельности которых указан первым в сведениях из ЕГР, и соответствует КВЭД определенным в перечне.

Помощь не предоставляется:

1) наемным работникам:

которые на дату обращения работают у субъекта хозяйствования, не насчитал ЕСВ за все месяцы соответствующего квартала, а именно:

IV квартала 2020, если ограничительные меры введены в феврале - мае 2021 г .;

I квартала 2021 г., если ограничительные меры введены в июне - августе 2021 г .;

II квартала 2021 г., если ограничительные меры введены в сентябре - ноябре 2021 г .;

III квартала 2021 г., если ограничительные меры введены в декабре 2021 г .;

работающих на предприятии, основной вид экономической деятельности которого на последний день месяца, предшествующего месяцу, в котором подается заявление, не включен в перечень КВЭД;

работающих на предприятии по совместительству;

средняя заработная плата которых превышает 30 тыс. гривен в месяц;

2) физическим лицам - предпринимателям, которые являются застрахованными лицами:

государственная регистрация которых составляет менее трех месяцев

которые за последний отчетный год уплатили ЕСВ за себя менее чем за шесть месяцев (кроме лиц, освобожденных от уплаты ЕСВ за себя, если они получают пенсию по возрасту или являются лицами с инвалидностью, или достигли возраста, установленного статьей 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании")

основной вид экономической деятельности которых на последний день месяца, предшествующего месяцу, в котором подается заявление, не включен в перечень КВЭД;

которые являются наемными работниками и физическими лицами - предпринимателями одновременно;

предпринимательская деятельность которых по данным ЕГР приостановлена на последний день месяца, предшествующего месяцу, в котором на территории соответствующей административно-территориальной единицы введены ограничительные противоэпидемические мероприятия.

Обратиться с заявлением на выплату помощи можно в течение 30 дней со дня введения на территории соответствующего региона "красной зоны" карантина.

Заявление формируется и подается в электронной форме через Единый государственный веб-портал электронных услуг "Дия", в том числе с использованием мобильного приложения портала "Дия".

Списки на выплату помощи формируются Минцифры на основании поданных заявлений после проверки информации и услуг Пенсионному фонду Украины один раз в день не позднее чем в течение следующего рабочего дня после дня подачи заявления застрахованным лицом.