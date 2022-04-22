Кто и как поможет отстроить Украину после войны?

17:15 22 апреля Киев, Украина

Украина теряет миллиарды долларов из-за российского вторжения, но уже сейчас готовятся планы по восстановлению нашей страны после победы.



На этом трудном пути нам готовы помочь страны-друзья с Запада: дружественные государства, международные фонды, благотворители со всего мира. Украине хотят помочь все!



Какие фонды уже ведут переговоры с нашим государством, а кто может приобщиться потенциально: