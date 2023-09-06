Крупные криптовалюты, включая BTC и ETH, потеряли 10% за ночь

12:30 18 августа Киев, Украина





Цена биткоина временно даже опускалась ниже $26 000, отмечает Bloomberg. Ночное падение стоимости этой криптовалюты стало крупнейшим с ноября 2022 года. Основные криптовалюты , среди которых биткоин (BTC), этереум (ETH), XRP и другие, ночью 18 августа одновременно обвалились на 10% и более, свидетельствуют данные торгов.Цена биткоина временно даже опускалась ниже $26 000, отмечает Bloomberg. Ночное падение стоимости этой криптовалюты стало крупнейшим с ноября 2022 года.



Одной из причин внезапного обвала крипторынка стала публикация в Wall Street Journal о том, что SpaceX Илона Маска сократила свои запасы биткоина на $373 млн, которые компания приобрела в 2021-2022 годах.



Несмотря на падение, стоимость BTC остается гораздо выше, чем в начале года, когда он стоил $16 500.



Обвал биткоина был тем более неожиданным, поскольку в течение последних трех месяцев его волатильность была минимальной за последние семь лет.