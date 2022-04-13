Крупнейший в мире независимый нефтетрейдер прекратит торговлю нефтью из рф

Швейцарско-нидерландская компания Vitol Group, являющаяся крупнейшим в мире независимым нефтетрейдером объявила, что к концу 2022 года прекратит торговлю нефтью и нефтепродуктами из России
Об этом пишет Bloomberg.
В организации собираются значительно снизить объемы перепродаваемой российской нефти уже во втором квартале этого года по мере сокращения текущих контрактных обязательств. Новых сделок с Россией компания заключать не будет.
Ранее Киев обратился к ведущим мировым трейдерам Vitol Group, Glencore Plc, Trafigura Group и Gunvor Group Ltd с просьбой прекратить продавать российские энергоресурсы, так как это помогает финансировать войну в Украине. В Glencore и Trafigura сообщили, что никак не сотрудничают с РФ за исключением исполнения существующих контрактов.
Корпорации BP и Shell уже объявили об уходе с российского рынка и прекращении закупки нефти и газа в стране. Сейчас BP пытается продать свои российские активы. В Shell еще месяц назад заявили, что незамедлительно прекратят закупки в РФ.
На фоне этих событий россия ищет пути сбыта своих энергоресурсов. По словам главы Минэнерго Николая Шульгинова, Москва готова продавать нефть дружественным странам «в любом диапазоне цен». Например, в конце марта российские нефтяники предлагали индийским компаниям купить нефть Urals со скидкой в $35 за баррель, но Индия отказалась от закупки российской нефти, даже несмотря на большую скидку.
Напомним, россия прекратила публиковать данные о производстве нефти и ее экспорте. Причина отказа от публикации данных очевидна: катастрофа, которая накрывает нефтяную отрасль, слабо стыкуется с оптимистическими уверениями в том, что санкции лишь на пользу.
В организации собираются значительно снизить объемы перепродаваемой российской нефти уже во втором квартале этого года по мере сокращения текущих контрактных обязательств. Новых сделок с Россией компания заключать не будет.
Ранее Киев обратился к ведущим мировым трейдерам Vitol Group, Glencore Plc, Trafigura Group и Gunvor Group Ltd с просьбой прекратить продавать российские энергоресурсы, так как это помогает финансировать войну в Украине. В Glencore и Trafigura сообщили, что никак не сотрудничают с РФ за исключением исполнения существующих контрактов.
Корпорации BP и Shell уже объявили об уходе с российского рынка и прекращении закупки нефти и газа в стране. Сейчас BP пытается продать свои российские активы. В Shell еще месяц назад заявили, что незамедлительно прекратят закупки в РФ.
На фоне этих событий россия ищет пути сбыта своих энергоресурсов. По словам главы Минэнерго Николая Шульгинова, Москва готова продавать нефть дружественным странам «в любом диапазоне цен». Например, в конце марта российские нефтяники предлагали индийским компаниям купить нефть Urals со скидкой в $35 за баррель, но Индия отказалась от закупки российской нефти, даже несмотря на большую скидку.
Напомним, россия прекратила публиковать данные о производстве нефти и ее экспорте. Причина отказа от публикации данных очевидна: катастрофа, которая накрывает нефтяную отрасль, слабо стыкуется с оптимистическими уверениями в том, что санкции лишь на пользу.
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