Крупнейший энергетический концерн Германии E.ON отказался от покупки российского газа

15:49 16 марта Киев, Украина





Об этом заявил главный исполнительный директор E.ON Леонард Бирнбаум. Крупнейший немецкий энергоконцерн E.ON объявил об отказе от новых покупок газа у торговых компаний российского «Газпрома» в Европе.Об этом заявил главный исполнительный директор E.ON Леонард Бирнбаум.

«Мы покупаем наш газ на оптовых рынках в Европе. E.ON не имеет долгосрочных контрактов на поставку напрямую с производителями. Однако небольшое количество природного газа в нашем портфеле было закуплено у торговых компаний „Газпрома“ в Европе… В связи с вторжением РФ в Украину мы прекратили закупку новых объемов у этих компаний», — говорится в заявлении.

Напомним, на фоне российского вторжения в Украину о поэтапном отказе от нефти и газа из России заявили британско-нидерландская компания Shell. В британской BP сообщили, что откажутся от новых контрактов на покупку российских нефти и газа, но продолжат закупки по существующим соглашениям. В свою очередь США запретили импорт этих энергоносителей, а Великобритания заявила, что откажется от них до конца 2022 года.