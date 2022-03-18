Крупнейший энергетический концерн Германии E.ON отказался от покупки российского газа

Крупнейший немецкий энергоконцерн E.ON объявил об отказе от новых покупок газа у торговых компаний российского «Газпрома» в Европе.
Об этом заявил главный исполнительный директор E.ON Леонард Бирнбаум.
Об этом заявил главный исполнительный директор E.ON Леонард Бирнбаум.
Напомним, на фоне российского вторжения в Украину о поэтапном отказе от нефти и газа из России заявили британско-нидерландская компания Shell. В британской BP сообщили, что откажутся от новых контрактов на покупку российских нефти и газа, но продолжат закупки по существующим соглашениям. В свою очередь США запретили импорт этих энергоносителей, а Великобритания заявила, что откажется от них до конца 2022 года.
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