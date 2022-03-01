Крупнейшие в мире контейнерные линии приостанавливают поставки в Россию

16:50 01 Март Киев, Украина

Нападение России на Украину, которое Москва называет «спецоперацией», является крупнейшим межгосударственным вторжением в Европу со времен Второй мировой войны.



Швейцарская штаб-квартира MSC, крупнейшая в мире компания по контейнерным перевозкам, заявила в информационном бюллетене для клиентов, что с 1 марта она ввела «остановку всех заказов грузов в / из России, охватывающих все районы доступа, включая Балтику, Черное море и Дальнее море». Восточная Россия».

«MSC продолжит принимать и проверять заказы на доставку товаров первой необходимости, таких как продукты питания, медицинское оборудование и гуманитарные товары», — говорится в сообщении.

Датская Maersk отдельно заявила, что приостанвливает все контейнерные перевозки в Россию и из России, добавив также, что приостановка распространяется на все российские порты и не распространяется на продукты питания, медицинские и гуманитарные грузы.

«Поскольку санкции уже прямо или косвенно влияют на стабильность и безопасность наших операций, новые заказы Maersk в океане и по суше в Россию и из России будут приостановлены», — говорится в заявлении компании.

Ранее аналогичное решение приняли сингапурская Ocean Network Express, немецкая Hapag Lloyd.