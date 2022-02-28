Кризис в Украине продолжает увеличивать рост бедности

13:54 07 Октябрь Киев, Украина

Всемирный банк сделал масштабный экономический прогноз. Согласно данным – уровень бедности в Украине будет значительно расти. Этому поспособствует экономический кризис.

Как отмечается в прогнозе, бедность, рассчитанная на основе международной черты бедности в 5,5 долларов в день, является низкой в Украине и, как ожидается, вырастет на 0,2 п.п. в 2020 году до 2,3%.

Фото: Бедность в Украине стремительно растет – прогноз Всемирного банка

При более высоких порогах рост бедности будет больше. При этом ожидается, что уровень бедности, который будет рассчитан на основе национальной черты бедности Всемирного банка для Украины, увеличиться на 2 п.п. в 2020 году.

"Устойчивый экономический рост необходим для снижения уровня бедности в среднесрочной перспективе", - говорится в документе.

Напомним, уровень бедности по национальной методологии Всемирного банка для Украины снизился с 16,8% в 2018 году до 14,5% в 2019 году. Отметим, в октябре Всемирный банк прогнозировал падение экономики Украины в 2020 году на 5,5%. Это на 2,0 п.п. ниже, чем прогноз сокращения валового внутреннего продукта, который банк давал в апреле (3,5%).