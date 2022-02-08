Кризис в России усугубляется: СМИ начали информационную компанию

15:31 02 Февраль Киев, Украина

Российские СМИ начали информационную компанию, направленную на распространение фейков о том, что фондовые рынки США и Европы упали в ответ на позицию США по отношению к Украине, и пытаются навязать мнение, что финансовая ситуация ухудшается исключительно из-за поддержки Западом Украины и попытки сдержать военную агрессию России. В очередной раз Россия пытается «валить с больной головы на здоровую».

Безусловно, глобальные рынки ценных бумаг продемонстрировали падение из-за опасений инвесторов относительно возможного обострения российской агрессии против Украины. Британский фондовый индекс FTSE 100 сократился до месячного минимума – на 2,6%. Британский индекс компаний среднего уровня FTSE 250 упал на 3,6%, достигнув самого низкого уровня с марта 2021 года.

На Нью-Йоркской фондовой бирже тоже наблюдаются серьезные колебания. Индекс S&P 500 из-за высоких продаж в какой-то момент снизился на 3%, достигнув 10-процентного падения от отметки своего рекордного максимума, прежде чем ведущие американские индексы снова выросли.

Но в отличие от ведущих рынков ценных бумаг, на которых в целом ситуация стабилизировалась, российский фондовый рынок не может нащупать «дно» и продолжает свободное падение, уже вошедшее в топ-4 сильнейших за последние десять лет. За последние 10 лет только трижды рынок видел более сильные обвалы - в начале пандемии в 2020 году, на фоне введения санкций в апреле 2018-го и после аннексии Крыма в марте 2014-го. Цена российских акций падает из-за отсутствия признаков деэскалации в отношениях России и Запада и роста напряжения на российско-украинской границе, где Москва накопила войска.

Начавшееся 13 января после безрезультатных переговоров Россия-НАТО и серии воинственных заявлений от российского МИД и Кремля падение отрезало 12,1% от капитализации индекса МосБиржи, опустив его до минимума с февраля-2020 – 3228,9 пункта. И если рынок завершит январь на этой отметке, он станет худшим месяцем для российских акций с 2009 года.

Акции крупнейших российских компаний "Газпрома", "Сбербанка России" и "Яндекса" упали в среднем на 10%. Курс российской национальной валюты упал до годового минимума – более 79 рублей за доллар США. Центральный банк России заявил, что останавливает покупку иностранной валюты в попытке ослабить давление на рубль.

Стремительное падение фондовых индексов из-за угрозы вторжения России в Украину уже сказалось на состоянии богатейших бизнесменов России. Совокупное состояние российских миллиардеров сократилось на $27,9 млрд, свидетельствуют данные счетчика Forbes Real-Time.

На сколько же сократилось состояние рядовых граждан Российской Федерации и как это повлияет на благополучие простых граждан России трудно оценить, но с уверенностью можно констатировать число безработных и бедных вырастет, которых и так уже в России более 20 млн.

На военных заявлениях Кремля продукты питания начали дорожать в два раза быстрее и это при том, что по итогам 2021 года потребительская инфляция, рассчитанная по корзине товаров, которые реально ежедневно покупают люди, достигла 18%. Согласно официальной статистике Росстата, за 2021 год говядина и свинина подорожали на 15-16%, курятина – на 26,8%, мука – на 13,6%, яйца – на 16%, макароны – на 14,1%, морковь – на 32,7%, картофель – на 57%, капуста – на 139,1%.

Не добавляет перспектив российскому бизнесу и заявление главы министерства иностранных дел Лиз Трасс о возможных изменениях в законы Великобритании о санкциях, расширят список активов и людей, связанных с Кремлем.

Выступая в воскресенье в телеэфире BBC, Лиз Трасс сказала, что под новые санкции могут попасть российские финансовые учреждения, энергетические компании и любые фирмы и лица, поддерживающие российские власти.

«Сейчас санкции по закону узконаправлены: мы можем вводить их только против компаний, которые прямо замешаны в дестабилизации Украины. Мы хотим расширить охват, так чтобы под санкции могла попасть любая компания, представляющая интерес для Кремля, и сам российский режим, чтобы путинским олигархам и поддерживающим российское государство компаниям было некуда спрятаться», - пояснила Лиз Трасс в интервью британскому телеканалу Sky News.

Кремль, загнав себя в угол своими политическими заявлениями и попытками получить уступки от стран Запада, бряцая оружием на украинско-российской границе, снова прибегает к грязным технологиям. Вся российская пропагандистская машина начала распространять информацию, что введение санкций против России повлечет за собой крах всей западной экономики и виновата в этом Украина, а самой России от санкций только лучше. Ожидаем очередную серию «мракобесия».