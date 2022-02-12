Кризис аграрного сектора – отчет ООН об Украине

09:42 23 Сентябрь Киев, Украина

Пандемия коронавируса повлияла не только на экономику в целом, но и на отдельные сферы украинской жизни. Так, совместно с засухой, кризис нанес удар по аграрному сектору. Отчет ООН свидетельствует о том, что в Украине на 5 млн тонн сократился урожай пшеницы.

В Организации Объединенных Наций также всерьез обеспокоены водной политикой Украины, ведь из-за ее несовершенства, государство может потерять статус аграрной страны.

«Водная политика в Украине является неэффективной и антиэкологической, что приведет страну к абсолютному дефициту пресной воды. Мы уничтожаем основной ресурс жизнедеятельности. Вопрос водной политики — это вопрос национальной безопасности, поскольку касается каждого человека в Украине», — поясняет позицию ООН председатель Всеукраинской экологической лиги.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки напомнили мировому сообществу о важности санкций в отношении Ирана, которые ранее официально утвердила Организация Объединенных Наций (ООН). При этом в ООН таких заявлений со стороны США не признают, как сообщают в СМИ.

Отметим, что соответствующее заявление со стороны Америки сделал государственный секретарь США Майкл Помпео, выступая на внеочередном брифинге в субботу, 19 сентября.

Ранее сообщалось, что в пресс-службе Министерства экономики рассказали, что аграрии получили 57% кредитов в рамках государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%». Еще 15% кредитов было предоставлено представителям перерабатывающей промышленности.