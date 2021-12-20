Кризис 2020: сколько потеряли украинцы

Государственная служба статистики опубликовала первые цифры по показателям валового внутреннего продукта за 2020 год. Согласно цифрам, украинцы в целом понизили свои доходы на 8%. Кризис не прошел мимо Украины.

Госстат оценивает номинальный ВВП Украины 2020 года в 4194,1 млрд гривен. Реальный ВВП (с учетом инфляции) упал за год на 4,0%, что несколько больше, чем в среднем по миру (МВФ оценивает падение мировой экономики в 3,5%).

До кризиса, которая в Украине началась в начале 2020 года с падения в промышленности, на транспорте и в других базовых отраслях, правительство ожидал, что экономика вырастет на 3,3%. Эти цифры были заложены в государственный бюджет. Прогнозировалось, что номинальный ВВП за год вырастет до 4551,7 млрд гривен.

Однако в марте в Украине был введен жесткий карантин, а прогноз пересмотрен в сторону падения ВВП на 4,8%. Максимальным снижение ВВП стало во втором квартале - на 11,2%, а в конце года экономика почти прекратила падение. До кризиса в правительстве ожидали, что номинальный ВВП Украины на одного человека составит 109 040 гривен при росте экономики на 3,3%. В итоге номинальный ВВП 2020 года составил 100 470 гривен, что на 7,9% (8570 гривен) меньше первоначального прогноза.

Несмотря на рост номинальных зарплат 2020 года, в результате средняя зарплата оказалась значительно ниже ожиданий правительства. Прогнозировалось, что зарплата достигнет 12 043 гривен в среднем за год. Однако она составила 11 591 гривну (на 452 гривен в месяц меньше).