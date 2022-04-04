Криптовалюта может вывести на финрынок до 350 млрд евро – условия

Криптовалюта в мире укрепляет свои позиции. Так, в Германии на законодательном уровне разрешили инвестировать до 20% инвестиционного портфеля в криптовалюту. Аналитики прогнозируют, что это может вывести на финансовый рынок свыше 350 млрд евро.

Этот закон уже одобрили в Бундестаге, однако впереди еще принятие его Федеральным советом. При этом известно, что на рынке существует около 4 тысяч спецфондов. И если каждый из них, как говорят эксперты, увеличит свой инвест-портфель всего лишь на 20%, то сумма инвестиций в общем достигнет вышеназванной цифры в сжатые сроки.

Ранее сообщалось, что криптовалюта установила новый рекорд по себестоимости. Эксперты говорят, что такой повышенный спрос на криптовалюту связан с более высокой заинтересованностью банков и инвесторов в этой валюте.