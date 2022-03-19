Криптовалюта дешевеет – причиной стал Китай

Криптовалюта по всему миру дешевеет – такие выводы сделали эксперты, когда отметили снижение цен на 12%. Стоимость биткоина опустилась до $29 740. Аналитики связывают происходящее с борьбой китайского правительства, направленной на снижения создания криптовалют.

Курс биткоина на криптобирже Binance также опустился ниже $30 тыс. впервые с января этого года.

На минимуме котировки альткоина падали до $29,2 тыс. За прошедшие сутки он подешевел на 9%. Рыночная капитализация актива сократилась до $560 млрд, по данным CoinGecko.

Цифровые активы дешевеют после негативных новостей из Китая. Вчера, 21 июня, Народный банк Китая предписал местным финансовым организациям, включая крупнейшие банки и платежную систему Alipay не участвовать в операциях с криптовалютами.

Нынешнее падение означает, что текущая доходность вложений в биткоины с начала года стала ниже, чем вложений в индекс S&P 500, — 5% против 12%.

Кроме того, Китай активно покидают майнеры после введения запрета на добычу криптовалюты. Такие правила за последние две недели были введены в четырех китайских провинциях, в том числе в Сычуани, которая считалась крупным центром по добыче крипты.