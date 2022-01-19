Криптовалюта Ethereum выросла в цене на 360%

Данные торговых бирж свидетельствует о значительном росте криптовалюты. Криптовалюта Ethereum установила рекорд по цене, увеличив ее за полтора года почти на 360%

Так, по состоянию на вторник, 4 мая, криптовалюта торговалась на уровне 3 456 долларов США. При этом эксперты говорят, что такой повышенный спрос на криптовалюту связан с более высокой заинтересованностью банков и инвесторов в этой валюте.

Ранее Служба безопасности Украины заблокировала работу подпольных обменников криптовалют, которые нелегально работали в Киеве. Указывается, что организаторы незаконной схемы в месяц получали не менее 1 млн долларов оборота.