Кредиты 5-7-9% от государства – какие изменения ждать

15:04 04 Август Киев, Украина

Сергей Марченко рассказал о различных изменениях, которые привнесла с собой программа правительства "Доступные кредиты 5-7-9%". Министр финансов рассказал о предпочитаемой форме кредитования и о возможностях для молодых бизнесменов.

Полгода назад в Украине стартовала программа "Доступные кредиты 5-7-9%", которая началась с идеи президента Владимира Зеленского финансово стимулировать развитие микро и малого предпринимательства. Об этом заявил в эфире "24 канала" министр финансов Сергей Марченко. Министр добавил, что перед стартом программы Минфин нашел 2 миллиарда гривен для запуска программы. Это не донорские или заимствованные средства, а из государственного бюджета.

Сергей Марченко подчеркнул, что полугодовой опыт программы показал, что наибольшим спросом пользуются именно кредиты на рефинансирование предыдущих займов. Так, на прошлой неделе портфель рефинансированных кредитов вырос почти на миллиард гривен (864 миллионов гривен) и уже превышает 2,513 миллиарда. В целом сумма таких заявок достигает 7,544 миллиарда гривен. Также высок запрос на инвестиционные кредиты. По состоянию на 3 августа сумма заявок составила 5,275 миллиарда гривен. Марченко добавил, что самыми активными участниками программы "Доступные кредиты 5-7-9%" остаются предприниматели, работающие в сфере сельского хозяйства. На них приходится 58% всех выданных займов программы. За полгода 1755 предпринимателей, которые в свое время рискнули открыть собственное дело, получили государственную поддержку на общую сумму 3,363 миллиарда гривен.