Кредитование: в каких случаях страховка обязательна

15:01 17 Сентябрь Киев, Украина

Нацбанк Украины разъяснил, в каких случаях дополнительное страхование опционально, а в каких является обязательным.
 
Как выбрать страховку
Так, если клиент банка берет кредит на жилье, необходимо застраховать квартиру или дом, которые являются предметом ипотеки.
"В то же время обязанность банка - дать клиенту возможность выбрать страховщика из перечня компаний, с которыми сотрудничает финансовая организация. Если банк утверждает, что есть возможность оформить страховку только в одной конкретной компании, - это нарушение (статья 20 закона Украины "О потребительском кредитовании")", - говорится в сообщении.
Нюансы
Но в случае оформления автокредита есть несколько нюансов.
  • Во-первых, каждый водитель обязан иметь полис страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств ("автогражданка"). Законодательство не требует от банка оформлять такой полис во время выдачи кредита, но банки обычно включают его оформления в пакет услуг. Однако финучреждение должно дать клиенту возможность выбрать страховщика из перечня аккредитованных компаний.
  • Во-вторых, банк может предложить клиенту застраховать предмет залога - то есть автомобиль. Такая страховка называется КАСКО. Она не является обязательной, но может быть полезной как для клиента, так и для банка. Поскольку уменьшит риски в случае повреждения авто, которое находится в залоге, отметили в НБУ.
Страхование не является обязательной, если клиент банка берет потребительский кредит (не автокредит или ипотеку), открывает счет, делает перевод средств или обменивает валюту, сообщили в пресс-службе Нацбанка.