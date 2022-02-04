Кредитование: в каких случаях страховка обязательна

15:01 17 Сентябрь Киев, Украина

Нацбанк Украины разъяснил, в каких случаях дополнительное страхование опционально, а в каких является обязательным.

Как выбрать страховку

Так, если клиент банка берет Так, если клиент банка берет кредит на жилье, необходимо застраховать квартиру или дом, которые являются предметом ипотеки.

"В то же время обязанность банка - дать клиенту возможность выбрать страховщика из перечня компаний, с которыми сотрудничает финансовая организация. Если банк утверждает, что есть возможность оформить страховку только в одной конкретной компании, - это нарушение (статья 20 закона Украины "О потребительском кредитовании")", - говорится в сообщении.

Нюансы

Но в случае оформления автокредита есть несколько нюансов.

Во-первых, каждый водитель обязан иметь полис страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств ("автогражданка"). Законодательство не требует от банка оформлять такой полис во время выдачи кредита, но банки обычно включают его оформления в пакет услуг. Однако финучреждение должно дать клиенту возможность выбрать страховщика из перечня аккредитованных компаний.

Во-вторых, банк может предложить клиенту застраховать предмет залога - то есть автомобиль. Такая страховка называется КАСКО. Она не является обязательной, но может быть полезной как для клиента, так и для банка. Поскольку уменьшит риски в случае повреждения авто, которое находится в залоге, отметили в НБУ.

Страхование не является обязательной, если клиент банка берет потребительский кредит (не автокредит или ипотеку), открывает счет, делает перевод средств или обменивает валюту, сообщили в пресс-службе Нацбанка.