Кредитная программа 5-7-9% помогла сохранить 200 тыс рабочих мест

14:20 03 августа Киев, Украина

Президентская программа "Доступные кредиты 5-7-9%" помогла предпринимателям преодолеть кризис и сохранить рабочие места.





Уполномоченные банки выдали предпринимателям 55,8 млрд гривен по программе президента Владимира Зеленского



Как свидетельствуют данные Министерства финансов, с момента старта программы по 26 июля выдано 21 160 кредитов на общую сумму 55,8 млрд гривен. О востребованности программы свидетельствует тот факт, что только за неделю уполномоченные банки государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" выдали 438 кредитов на общую сумму 1,3 млрд гривен.



Заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко отметила, что "Доступные кредиты 5-7-9%" помогла многим предпринимателям преодолеть кризис. Об этом заявила замглавы Офиса президента Юлия Свириденко.Уполномоченные банки выдали предпринимателям 55,8 млрд гривен по программе президента Владимира Зеленского "Доступные кредиты 5-7-9%". Благодаря этому в период коронакризиса удалось сохранить рабочие места и создать новые.Как свидетельствуют данные Министерства финансов, с момента старта программы по 26 июля выдано 21 160 кредитов на общую сумму 55,8 млрд гривен. О востребованности программы свидетельствует тот факт, что только за неделю уполномоченные банки государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" выдали 438 кредитов на общую сумму 1,3 млрд гривен.Заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко отметила, что "Доступные кредиты 5-7-9%" помогла многим предпринимателям преодолеть кризис.

Но здесь стоит отметить, что в прошлом году закрылось ФОПов на 16% больше, чем в 2019-м — 232 тысячи против 199 800.