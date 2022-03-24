Кредит от Всемирного банка – куда Украина потратит $350 млн

Правительственный портал опубликовал информацию о том, что Украина получит денежную помощь от Всемирного банка. Кредит в размере 350 млн долларов будет направлен на восстановление украинской экономики.
Также благодаря этим средствам планируют реализовать системные проекты для развития рынка земли, продолжить реформу газового сектора, а также укрепить кредитный рынок.
Напомним, советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко раскрыл детали переговоров между Украиной и МВФ о продолжении сотрудничества.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии