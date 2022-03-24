Кредит от Всемирного банка – куда Украина потратит $350 млн

Правительственный портал опубликовал информацию о том, что Украина получит денежную помощь от Всемирного банка. Кредит в размере 350 млн долларов будет направлен на восстановление украинской экономики.

"350 млн долл. США будут направлены на восстановление и развитие экономики Украины во время пандемии, на социальную поддержку уязвимых слоев населения, а также на усиление государственных институтов", - говорится в сообщении.

Также благодаря этим средствам планируют реализовать системные проекты для развития рынка земли, продолжить реформу газового сектора, а также укрепить кредитный рынок.

Напомним, советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко раскрыл детали переговоров между Украиной и МВФ о продолжении сотрудничества.