Крах экономики рф

Санкции, которые ввели против России из-за начавшейся войны в Украине, повлияли на падение экономики страны-агрессора. Российская экономика испытывает худший спад с 1994 года, а снижение ВВП в 2022 году составит 12%, сообщает Bloomberg.

Согласно внутреннему прогнозу Минфина РФ, Россия сталкивается с глубочайшим экономическим спадом за почти три десятилетия из-за усиления санкций, введенных США и их союзниками, пишет агентство.

По данным российского Минфина, ожидается, что валовой внутренний продукт в 2022 году сократится на 12%, что больше ожидаемого министерством экономики падения на 8%.

Агентство отмечает, что сокращение на 12% поставило бы экономические проблемы на один уровень с потрясениями, наблюдавшимися в начале 1990-х годов, когда российская экономика советских времен упала до невиданного со времен войны уровня.