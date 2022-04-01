КП "Киевский метрополитен" работает в убыток – 1, 175 млрд гривен долга

Портал открытых данных опубликовал информацию об убытках компании "Киевский метрополитен". Согласно цифрам, в 2020 году коммунальное предприятие увеличило убыток на 85%. В денежном эквиваленте это равняется 539,8 млн гривен. Теперь долги предприятия составляют 1,175 млрд гривен.

Согласно финансовой отчетности, в прошлом году чистый доход предприятия сократился на 45,6%, или на 1,54 млрд гривен, до 1,85 млрд гривен по сравнению с 2019 годом.

Ранее Киевский городской совет согласовал кредитный договор с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) на закупку новых вагонов для Киевского метрополитена на сумму до 50 млн евро. 280 млн пассажиров воспользовались киевским метрополитеном в 2020 году, что на 56% меньше, чем в 2019 году.

При этом в Киевсовете заявили, что транспортная система столицы несет убытки, из-за чего стоимость проезда должна повыситься и быть гораздо выше существующих тарифов.

В свою очередь, ранее профсоюзы транспортников провели митинг в центре столицы с требованием увеличить стоимость проезда до 25 гривен из-за нерентабельности перевозок.