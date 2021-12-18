«Ковидную» тысячу Зеленского можно будет потратить на книги

06:46 01 Декабрь Киев, Украина

Денежные выплаты, которые обещает правительство за проведение двух доз вакцинации, можно будет потратить не только на кино, театры, выставки и музеи, но и на приобретение книжной продукции.





В частности, тысячу гривен можно будет потратить на книги.



«Работаем над тем, чтобы можно было (за счет выплат – ред.) приобрести книги. Теперь определяем очередность привлечения направлений деятельности в программу», — заявила она.



Она отметила, что ресурс на выплаты «ковидной» тысячи у государства есть.



С 19 декабря 2021 должна заработать программа выдачи 1 тыс. грн вакцинированным гражданам Украины, которую озвучил Владимир Зеленский в своем видеообращении 15 ноября.



Она продлится до конца 2022 года, в ней могут принять участие все полностью вакцинированные украинцы и около 6 тыс. субъектов бизнеса, которые в результате получат средства от этих виртуальных сертификатов.



Прессекретарь президента Сергей Никифоров заверил, что на выплаты могут рассчитывать «все украинцы, прошедшие полный курс вакцинации – до 19 декабря и после».



В то же время получить эту сумму наличными на руки будет невозможно, объяснил Никифоров. По его словам, эти деньги будут своеобразным ваучером, сертификатом или депозитом в приложении



На виртуальную тысячу гривен можно будет приобрести услуги в трех сферах – это культура, путешествия и спорт: Об этом заявила министр экономики Юлия Свириденко, сообщает Интерфакс-Украина.В частности, тысячу гривен можно будет потратить на книги.«Работаем над тем, чтобы можно было (за счет выплат – ред.) приобрести книги. Теперь определяем очередность привлечения направлений деятельности в программу», — заявила она.Она отметила, что ресурс на выплаты «ковидной» тысячи у государства есть.С 19 декабря 2021 должна заработать программа выдачи 1 тыс. грн вакцинированным гражданам Украины, которую озвучил Владимир Зеленский в своем видеообращении 15 ноября.Она продлится до конца 2022 года, в ней могут принять участие все полностью вакцинированные украинцы и около 6 тыс. субъектов бизнеса, которые в результате получат средства от этих виртуальных сертификатов.Прессекретарь президента Сергей Никифоров заверил, что на выплаты могут рассчитывать «все украинцы, прошедшие полный курс вакцинации – до 19 декабря и после».В то же время получить эту сумму наличными на руки будет невозможно, объяснил Никифоров. По его словам, эти деньги будут своеобразным ваучером, сертификатом или депозитом в приложении Дiя , которое можно потратить только на определенный перечень услуг.

путешествия в пределах Украины (Зеленский упомянул о «транспортном секторе» и билетах на внутренние железнодорожные и авиаперевозки);

билеты в кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, выставочные центры или массовые мероприятия;

услуги в спортзалах или фитнес-клубах, бассейнах и т.д.

Для тех, у кого нет смартфонов или Дiя, обещают разработать отдельный альтернативный механизм получения обещанной тысячи гривен.