«Ковидную» тысячу Зеленского можно будет потратить на книги

Денежные выплаты, которые обещает правительство за проведение двух доз вакцинации, можно будет потратить не только на кино, театры, выставки и музеи, но и на приобретение книжной продукции.
Об этом заявила министр экономики Юлия Свириденко, сообщает Интерфакс-Украина.
В частности, тысячу гривен можно будет потратить на книги.
«Работаем над тем, чтобы можно было (за счет выплат – ред.) приобрести книги. Теперь определяем очередность привлечения направлений деятельности в программу», — заявила она.
Она отметила, что ресурс на выплаты «ковидной» тысячи у государства есть.
С 19 декабря 2021 должна заработать программа выдачи 1 тыс. грн вакцинированным гражданам Украины, которую озвучил Владимир Зеленский в своем видеообращении 15 ноября.
Она продлится до конца 2022 года, в ней могут принять участие все полностью вакцинированные украинцы и около 6 тыс. субъектов бизнеса, которые в результате получат средства от этих виртуальных сертификатов.
Прессекретарь президента Сергей Никифоров заверил, что на выплаты могут рассчитывать «все украинцы, прошедшие полный курс вакцинации – до 19 декабря и после».
В то же время получить эту сумму наличными на руки будет невозможно, объяснил Никифоров. По его словам, эти деньги будут своеобразным ваучером, сертификатом или депозитом в приложении Дiя, которое можно потратить только на определенный перечень услуг.
На виртуальную тысячу гривен можно будет приобрести услуги в трех сферах – это культура, путешествия и спорт:
В частности, тысячу гривен можно будет потратить на книги.
«Работаем над тем, чтобы можно было (за счет выплат – ред.) приобрести книги. Теперь определяем очередность привлечения направлений деятельности в программу», — заявила она.
Она отметила, что ресурс на выплаты «ковидной» тысячи у государства есть.
С 19 декабря 2021 должна заработать программа выдачи 1 тыс. грн вакцинированным гражданам Украины, которую озвучил Владимир Зеленский в своем видеообращении 15 ноября.
Она продлится до конца 2022 года, в ней могут принять участие все полностью вакцинированные украинцы и около 6 тыс. субъектов бизнеса, которые в результате получат средства от этих виртуальных сертификатов.
Прессекретарь президента Сергей Никифоров заверил, что на выплаты могут рассчитывать «все украинцы, прошедшие полный курс вакцинации – до 19 декабря и после».
В то же время получить эту сумму наличными на руки будет невозможно, объяснил Никифоров. По его словам, эти деньги будут своеобразным ваучером, сертификатом или депозитом в приложении Дiя, которое можно потратить только на определенный перечень услуг.
На виртуальную тысячу гривен можно будет приобрести услуги в трех сферах – это культура, путешествия и спорт:
- путешествия в пределах Украины (Зеленский упомянул о «транспортном секторе» и билетах на внутренние железнодорожные и авиаперевозки);
- билеты в кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, выставочные центры или массовые мероприятия;
- услуги в спортзалах или фитнес-клубах, бассейнах и т.д.
Для тех, у кого нет смартфонов или Дiя, обещают разработать отдельный альтернативный механизм получения обещанной тысячи гривен.
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