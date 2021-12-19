Коронавирус снова снижает цену нефти

Министерство энергетики Соединённых Штатов Америки опубликовало данные об уровне цен на нефть 08 апреля. Согласно утренним торгам, стоимость «черного золота» продолжает спускаться.

Так, по состоянию на 8:21 сегодняшнего утра июньские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь «Brent» стоили 62,84 долларов за баррель. В среднем стоимость нефти упала на 0,32 доллара за баррель.

При этом аналогичный спад стоимости наблюдается и в отношении нефти марки WTI. По состоянию на сегодня она стоит 59,38 доллара за баррель. Ее цена упала на 0,39 долларов.

«Сейчас рост котировок сдерживают локдауны в ЕС и быстрое распространение коронавируса в Индии», — считают эксперты.

Напомним, что в России правительство решило снизить прогнозы по добыче нефти и газа в ближайшие два года. Поправки в государственную программу «Развитие энергетики» от 31.03.2021-го опубликованы на портале правовой информации РФ. Известно, что программу обновляли 21 января этого года.