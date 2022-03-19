Коронавирус снижает цены на нефть

Мировые нефтяные показатели снова поползли вниз. Эксперты обеспокоены снижением спроса на рынке из-за пандемии коронавируса. Согласно данным стоимость нефти опустилась на 2%.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $ 41,07 за баррель, что на $ 0,7 (1,68%) ниже цены на момент закрытия предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной бирже NYMEX составляет $ 39,15 за баррель, что на $ 0,7 (1,76%) ниже уровня предыдущей сессии. Предыдущие торги завершились на уровне $ 42,07 и $ 39,85 соответственно. По итогам прошедшей недели Brent подешевела на 2,7%, WTI - на 3,1%.

"Недавнее резкое повышение количества случаев COVID-19 и дальнейшие ограничения на передвижение в некоторых частях Европы давят на настроения, вызывая беспокойство относительно того, что все это означает для спроса", - считают аналитики ING Economics.

К слову, украинские чиновники утвердили политику собственности НАК "Нафтогаз". В частности, они определили приоритеты для компании. Среди них: безопасность поставок газа потребителям, достижения энергетической независимости от импорта газа, завершение реформы рынка природного газа в Украине, добычи и транспортировки нефти и природного газа.

Таким образом, чиновники продолжили курс на интеграцию украинского энергетического рынка с европейским.

Кроме этого, НАК "Нафтогаз Украины" обязана подготовить миноритарный пакет акций для размещения на одной из ведущих фондовых бирж мира, что позволит государству получить показатель стоимости компании и цену акций.